MotoGp, Marquez: "Negli ultimi due anni ho toccato il fondo"

ROMA - "Dopo l'operazione il dottore mi ha detto ' È stato un miracolo che tu abbia recuperato la vista '. Il rischio di dover lasciare la MotoGp c'era". Marc Marquez racconta così alla radio spagnola "COPE" il suo inverno, passato ad aspettare che la diplopia e i guai alla spalla smettessero di tormentarlo. Lo spagnolo otto volte campione del mondo ha infatti rivelato: "Nelle stagioni 2020 e 2021 - ha detto Marquez - ho toccato il fondo. Avevo le vertigini per la vista doppia e non riuscivo a combinare nulla di buono, con il dottore che mi ha spiegato come non sarei più stato in grado di correre a 250 all'ora su una moto ".

Le aspettative di Marquez

Questo però è il passato e Marc Marquez questi problemi pare averli superati. Ora per lui si apre un'altra fase: quella della riabilitazione in pista, che presenta ulteriori insidie: "Non sono pronto per la vittoria e nemmeno per il podio - ha ammesso candidamente Marquez, questa volta a "DAZN" -. Forse non sono più stesso Marc di prima, solo un Marc diverso potrebbe farcela. I cambiamenti alla moto sono stati radicali e per il momento non la sento come una moto ‘mia'". Se però la Honda punta ancora su di lui, anche il pilota di Cervera - che ora ha preso casa a Madrid - vuole una messa a punto ottimale della nuova RC213V. "Quando il tuo corpo si fonde con la moto scatta inizia la magia, fai meno fatica e funziona tutto. Il calendario presenta 21 Gran Premi e il Motomondiale sarà lungo: vedremo cosa succederà", ha chiosato lo spagnolo.