MotoGp, Pol Espargaro: "La Honda merita un pilota top"

ROMA - Dopo i buoni tempi registrati a Mandalika, Pol Espargaro vuole raccogliere quanto seminato. Con le incognite legate alla tenuta di Marc Marquez, tocca infatti a lui prendere per mano l'Ala dorata. Il 30enne di Granollers deve però trovare fiducia e costanza: "Ogni volta - ha detto infatti Espargaro a "motorsport.com" - che salgo in sella mi sembra di affrontare una sfida con me stesso. Devo dimostrare che merito di indossare questi colori". Questa sarà la sua nona stagione in MotoGp, con il suo miglior piazzamento (5° posto in classifica piloti) che è però ormai distante due anni.