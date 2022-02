MotoGp, Espargaro: "Troppo lunghi tre giorni di test, non siamo macchine"

ROMA - Ancora pochi giorni, appena due settimane, e prenderà il via la nuova stagione di MotoGp. I piloti dei diversi team hanno potuto provare la moto in due sessioni di test, la prima di due giorni a Sepang, in Malesia, e la seconda di tre a Mandalika, in Indonesia. In particolare, l'uscita sull'isola di Lombok ha attirato diverse critiche, non solo per le condizioni della pista, risultata molto sporca, ma anche per la struttura stessa dei test. Tra questi ultimi c'è Aleix Espargaro, che nell'intervista rilasciata a Speedweek.com ha dichiarato: "Non ha affatto senso fare test di tre giorni. Penso che anche i membri della commissione di sicurezza siano stati d'accordo sul fatto che si sarebbero potuti fare più test, ma più di due giorni alla volta secondo me non funzionano".