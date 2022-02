MotoGp, Oliveira: "Campionato incentrato sui dettagli, le moto sono grandiose"

ROMA – Tutto pronto per la nuova stagione di MotoGp, che scatterà il 6 marzo in Qatar e vedrà protagonisti numerosi piloti. Tra questi Miguel Oliveira, in sella alla KTM e pronto a migliorare il 14° posto ottenuto nel 2021. Come riporta Motorsport-total.com, il portoghese ha sottolineato l’equilibrio che regna al momento nella classe regina delle moto. Non a caso, gli ultimi test della pre-season in Indonesia hanno messo in risalto un divario di tempi minimo tra i top team, con ben 19 piloti racchiusi in appena un secondo.