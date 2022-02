MotoGp, Meregalli: "Quartararo riceve altre offerte, faremo il possibile"

ROMA - La Yamaha sta cercando di raggiungere un accordo con Fabio Quartararo per il rinnovo del suo contratto, che - come quello di tanti piloti - non presenta una scadenza a lungo termine. La Ducati schiererà Bagnaia in pista fino al 2024, Marc Marquez sarà della Honda per altre tre stagioni, stessa cosa Brad Binder (KTM Red Bull) e Franco Morbidelli (Yamaha). Una situazione che spinge la casa di Iwata a voler chiudere il fretta l'accordo con il francese: "Quartararo - ha infatti detto al portale ufficiale della MotoGp Massimo Meregalli, team director di Monster Energy Yamaha - è la nostra priorità. Siamo in contatto con il suo entourage e cercheremo di trovare un modo per raggiungere l'accordo".