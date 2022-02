MotoGp, Bagnaia: "Sono più pronto dell'anno scorso, la moto è a un livello incredibile"

ROMA - Le ambizioni di Pecco Bagnaia sono quelle di un campione. Il classe 1997, intervistato da Sky Sport in vista della stagione 2022 di MotoGp, ha mostrato di non aver perso di vista l'obiettivo dopo il secondo posto dell'ultimo anno: "Non dobbiamo nasconderci, è chiaro che il nostro obiettivo è vincere il titolo. Sarà importante essere competitivi da subito, poi si vedrà". Il pilota torinese, che proprio ieri ha rinnovato il suo contratto con Ducati fino al 2024, he evidenziato l'ottima situazione del team quando il campionato è ormai alle porte: "La moto è a un livello incredibile, la squadra pure - ha detto -. Arrivo sicuramente più pronto rispetto all'anno scorso, ero più in difficoltà, ho dovuto fare più esperienza, ho fatto degli errori da cui trarre insegnamento".

Su Miller "I test si chiamano così proprio perché bisogna provare tante cose, ci siamo concentrati sul cercare di capire la nuova moto e secondo me piano piano abbiamo trovato qualcosa in più - ha detto Bagnaia parlando dei test svolti tra Sepang e Mandalika -. Non era semplice, a Mandalika il tempo è stato complicato, ma abbiamo fatto tutto il lavoro, sono contento, ho fato una tipologia di test che si faceva anni fa, quando i tempi contavano meno". Poi, sul rapporto con Jack Miller, compagno di squadra in Ducati: "Con Miller ho un bellissimo rapporto, ci conosciamo bene, ci aiutiamo sempre, anche nei test è stato fondamentale avere uno come lui al mio fianco. Mi piacerebbe molto continuare con lui, è molto forte e si merita la conferma. Ma è una scelta di Ducati, ci sono tanti giovanni che stanno spingendo per arrivare alla seconda sella. Spero che riesca a conquistarla Jack".