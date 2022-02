MotoGp, Quartararo: "Con Marquez la lotta per il titolo è tutta un'altra cosa"

ROMA - Fabio Quartararo non vede l'ora che arrivi il 6 marzo, giorno X per la ripresa del Motomondiale con la tappa del Qatar. Il francese della Yamaha pare tuttavia elettrizzato per un motivo in particolare: "Lottare con Marquez - ha detto a "DAZN" - è diverso. Quando gareggi con lui è tutta un'altra storia. È più di un pilota : è un ragazzo che ha vinto sei titoli in MotoGp . È stato un riferimento negli ultimi dieci anni e sarà speciale battersi con lui ". Con lo spagnolo che ha infatti recuperato dalla diplopia e dai problemi alla spalla, la lotta al Motomondiale si arricchisce di un protagonista che è mancato nella scorsa stagione.

Questione rinnovo aperta

Al di là delle sfide sportive del 2022, Quartararo sta giocando un'altra partita, lontano dall'asfalto, che riguarda il suo eventuale prosieguo con la Yamaha. Massimo Meregalli, team director, ha mandato un segnale importante al suo pilota, che dal canto suo risponde così: "La Yamaha mi ha dato tanto, ma voglio il meglio per me. Non ho ancora deciso nulla e quindi non posso dirmi al 100% con una scuderia". La casa di Iwata pare inoltre non aver messo in campo i desiderata di Quartararo: "L'anno scorso ho chiesto una maggiore velocità massima, ma c'è stato nulla di tutto ciò", ha infatti chiosato il francese.