MotoGp, Marquez: "Penso di essere pronto, ma non servirà essere al 100%"

ROMA - Compiuti da poco 29 anni, per Marc Marquez sta partire la quindicesima stagione nel Motomondiale . L'otto volte iridato, deve però ancora lottare con i guai alla spalla che stanno rallentando la sua preparazione. "Dopo due stagioni difficili ho vissuto il meglio e il peggio di questo sport . Appena sembra risolto un infortunio ecco che se ne presenta un altro. Così non puoi iniziare la stagione da favorito. Ho iniziato ad allenarmi tardi, ma i test in pista mi hanno fatto bene. Penso di arrivare pronto in Qatar ", ha detto Marquez in conferenza stampa.

Sulla nuova moto

Questo però per Marquez sembra non rappresentare un particolare problema: "Non credo serva essere al pieno della condizione per lottare al titolo mondiale. La moto è pronta per scendere in pista ed essere competitiva, è diversa da quella dell'anno scorso con rispettivi pregi e difetti e mi ci devo ancora abituare. Va riadattata rapidamente". Un commento, infine, sulla sua recente decisione di trasferirsi a Madrid per stare più vicino ai suoi medici, ma non solo: "Dopo tanti anni ci voleva una nuova prospettiva". La MotoGp 2022 si profila per Marc Marquez una stagione piena di insidie, che lo spagnolo spera di neutralizzare al più presto, per puntare al suo settimo titolo in classe regina.