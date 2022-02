MotoGp, Ezpeleta: "Vogliamo arrivare ad avere zero emissioni"

ROMA - Il motomondiale punta ad avere un sempre minore impatto ambientale grazie alla tecnologia. E' da sempre uno degli obiettivi delle due ruote, confermato nuovamente dal numero uno della Dorna, Carmelo Ezpeleta, il quale in un'intervista a Sky Sport ha guardato al futuro: "Tra vent’anni immagino una MotoGp che fa rumore e molto simile a quella attuale. Noi, insieme alle Case costruttrici, abbiamo deciso di lavorare sulla benzina per arrivare ad avere comunque zero emissioni", ha dichiarato.