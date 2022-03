MotoGp, Dovizioso: "Bei ricordi del Qatar, sono entusiasta di correre qui"

ROMA - Andrea Dovizioso ha parlato alla vigilia del Gran Premio del Qatar , valevole per la prima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota italiano è rimasto con Razlan Razali, il quale dopo il distaccamento da Petronas ha fondato il nuovo team WithU RNF. "Sono veramente felice, non vedo l'ora di andare in Qatar - ha detto ai canali ufficiali Yamaha -. Il circuito di Losail è molto bello, ho bei ricordi di questa pista negli anni più recenti . Questo mi rende molto entusiasta, non solo di arrivare in Qatar, ma anche di iniziare la stagione e di correre sulla mia Yamaha YZR-M1".

L'entusiasmo di Binder

Anche Darryn Binder, al suo esordio in classe regina, ha parlato a pochi giorni dal Gran Premio del Qatar: "Sono entusiasta di tornare in Qatar. Ho ottimi ricordi delle due gare dell'anno scorso. Inoltre, sono ancora più emozionato perché è il mio debutto in MotoGp. Abbiamo avuto otto giorni di test finora quest'anno. Lo abbiamo seguito passo dopo passo e sono fiducioso di sentirmi almeno a mio agio sulla moto. Sono pronto per iniziare il weekend del Gp in Qatar e affrontarlo giro dopo giro. Dovremo vedere come va, a che punto siamo e lavorare da lì. Non vedo l'ora di arrivare a Doha".