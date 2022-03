MotoGp, Stoner: "Dopo le vittorie nei Gp feste esagerate dei piloti europei"

ROMA - Casey Stoner ha raccontato un altro aneddoto riguardante i propri rivali di una volta. Questa volta l'australiano è infatti tornato, ai microfoni del podcast Gypsy Tales , sull'atteggiamento dei pilori europei, come Valentino Rossi , Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo : "Tutto era pianificato per la festa dopo un Gran Premio, a partire dall'outfit. Si preparavano molto e l'obiettivo era mostrare all'avversario che aveva perso . Questo mi ha influenzato, ma non tanto per le celebrazioni in sé, quanto le cose che poi succedevano sul podio. Sembrava che il vincitore avesse conquistato il Mondiale e non solo una gara".

Il racconto di Stoner

Festeggiamenti esagerati che, per il due volte campione del mondo in MotoGp, non erano però sono espressione di gioia per una gara vinta, ma che servivano a sottolineare il fallimento sportivo dell'avversario. "I giochetti mentali mi hanno sorpreso perché erano insoliti, ma da ciò ho imparato tanto. Io però ero contento per i miei avversari quando vincevano, anche se loro non lo capivano. Lorenzo e Pedrosa mi domandavano il motivo della mia felicità per le loro vittorie. Loro erano sospettosi, ma a me non importava delle loro strategie mentali", ha infatti detto, concludendo, Stoner.