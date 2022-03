MotoGp, Bastianini: "Più esperienza e preparazione rispetto al 2021"

ROMA - Il team Gresini scalda i motori per Gran Premio del Qatar con i due piloti sulla GP22 pronti ad affrontare la prima tappa della stagione. Il team satellite della Ducati si affiderà a Enea Bastianini (due podi e 102 punti nel 2021) e al rookie Fabio Di Giannantonio . "Arriviamo prontissimi a questo appuntamento. I test - ha detto Bastianini - sono andati molto bene e l’affiatamento con la squadra è davvero incredibile. Il Qatar è una pista che mi piace tantissimo e già lo scorso anno all’esordio con una MotoGp avevo fatto benino. Adesso abbiamo più esperienza quindi meno parole e più pista . Fisicamente mi sono preparato molto bene e la moto la sento già mia dal primo giorno in Malesia".

Di Giannantonio pronto al debutto

Mentre l'anno scorso è stato il turno di Bastianini, ora tocca a Fabio Di Giannantonio correre per la prima volta in classe regina, un esordio che l'italiano sente particolarmente: "Prima gara dell’anno e prima gara in MotoGp. Arriviamo - ha detto - con una carica incredibile. C’è tantissima voglia di scendere in pista anche considerando gli step in avanti nei test. Devo ammettere che arrivo da un mese complicato a livello fisico, con qualche problemino che mi sono trascinato dalla Malesia in poi, ma negli ultimi giorni ho avuto modo di lavorare bene e arriveremo preparati. Realisticamente voglio continuare a crescere adattandomi alla moto, ma se devo essere ottimista, allora voglio trovare subito i primi punti".