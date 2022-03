MotoGp, Suppo: "Le gare sono la mia vita, Rins e Mir ottimi piloti"

Su Rins e Mir

Per un volto noto nella MotoGp come Suppo, scegliere di tornare è stato facile: "Steve McQueen – prosegue – ha detto: gareggiare è vita e tutto ciò che viene prima o dopo è solo attesa. È difficile dimenticare una passione: seguivo le gare anche quando non lavoravo più qui. Ma venti anni di esperienza non possono essere cancellati in quattro anni. Arriverò a ridosso del primo Gp, ma conosco il paddock e sarò pronto. Farò del mio meglio per fare un buon lavoro e adattare il mio stile al team, ma porterò anche la mia esperienza personale". La base sono moto e piloti, Rins e Mir, che per Suppo sono "due ottimi piloti: non posso volere di più. Li metterò nelle condizioni di essere competitivi sin da sùbito".