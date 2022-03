MotoGp, Gp Qatar: Rins comanda le libere 2, decimo Bagnaia

ROMA - E' di Alex Rins il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio del Qatar , valevole per la prima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota spagnolo, con il tempo di 1:53.432 , precede tutti sul circuito di Losail e si piazza davanti alla Honda di Marc Marquez e all'altra Suzuki di Joan Mir . Scala parecchie posizioni anche Jorge Martin , fuori dalla top ten nelle FP1 e quarto nelle FP2 davanti alla Yamaha di Franco Morbidelli . Sesto Jack Miller , a testimoniare un miglioramento generale della Ducati.

Le altre posizioni

Settimo Aleix Espargaro davanti al campione in carica Fabio Quartararo, anche lui in crescita nella sessione in notturna. Chiudono la top ten la Honda di Pol Espargaro e la Ducati di Pecco Bagnaia, che scala diverse posizioni dal diciottesimo tempo delle FP1. Quattordicesimo Andrea Dovizioso sulla Yamaha del team RNF WithU.