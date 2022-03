MotoGp, Marquez: "La nuova moto mi impone di essere più pulito"

ROMA - Marc Marquez lancia il pirmo segnale alla MotoGp. L'otto volte iridato è infatti secondo nelle prove libere 2 del Gran Premio del Qatar con la sua Honda. Un avvio decisamente positivo, questo di Marquez, in questo primo giorno a Losail e con il cronometro che recita 1:53.467 , a soli 35 millesimi da Rins. "Sto provando una guida molto pulita. Con il mio vecchio stile - ha detto Marquez a "Sky Sport" - non ce la faccio e quindi voglio essere efficace così. È la nuova Honda a impormi questo nuovo stile di guida : quando provo ad andare più forte, rallento. Il passo delle due Suzuki e Quartararo è sempre meglio del nostro, ma sono contento di poter partire dal Qatar, una gara dove faccio molta fatica".

Rins sulle prove libere 2

Il più veloce in pista per le libere 2 di questo debutto stagionale della MotoGp è stato però Alex Rins con la sua Suzuki (1:53.432). Queste le sue parole: "Sono contento per com'è andata. Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma il primo giorno è stato positivo. Siamo ancora incerti sul telaio, ma il motore è migliorato. Prima ci passavano sul rettilineo, ora siamo più tranquilli. Livio Suppo è un grande manager e sono soddisfatto di come stiamo lavorando". Prove libere positive queste di oggi della Suzuki, visto che il campione del mondo 2020, Joan Mir (1:53.579), si è piazzato terzo, dietro lo stesso Marquez.