MotoGp, Dovizioso: "Vanno tutti incredibilmente veloci"

DOHA - Andrea Dovizioso si è sempre destreggiato bene a Losail, dove ha trionfato per due volte. Oggi le ambizioni in Qatar sono diverse con il team WithU Yamaha RNF, ex Petronas, ma il forlivese vuole garantirsi un weekend da protagonista. Per lui un quattordicesimo tempo a meno di due decimi da Francesco Bagnaia dopo il venerdì: “Sono felice perché mi sto avvicinando sempre di più ai migliori a livello di passo e anche il time attack è stato soddisfacente. Mi sto avvicinando alla vetta, ma tutti sono incredibilmente veloci. Il mio feeling in sella alla Yamaha M1 sta migliorando, soprattutto in curva è bello sentire così bene la moto".