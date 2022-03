MotoGp, Gp Qatar: Bastianini davanti nelle FP3, Quartararo in Q1

DOHA - Enea Bastianini fa segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar di MotoGp. Il pilota del team Gresini su Ducati con il tempo di 1'53"790 precede Pol Espargaro (Honda) con un vantaggio di tredici millesimi. Terzo tempo per la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a poco più di mezzo decimo. La sorpresa arriva però negli ultimi minuti della sessione con il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che scivola in undicesima posizione complessiva tenendo conto delle tre sessioni di libere e non si qualifica per il Q2.