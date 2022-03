MotoGp, Gp Qatar: Zarco il più veloce nelle FP4, 8° Bagnaia

DOHA - Si prova il passo in attesa delle qualifiche di MotoGp nel Gran Premio del Qatar. Davanti a tutti c’è la Ducati di Johann Zarco nelle FP4, capace di firmare il miglior tempo in 1’54”420 e precedere la Honda di Takaaki Nakagami di tre decimi. Dal terzo posto di Aleix Espargaro (Aprilia) sono staccati in pochissimi millesimi Fabio Quartararo (Yamaha), Pol Espargaro (Honda) e Brad Binder (Ktm). Ottavo posto per Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez ed Enea Bastianini.