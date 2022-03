MotoGp Qatar, Martin in pole: "Ma per la vittoria non sono così fiducioso"

DOHA - Jorge Martin si prende la prima pole position stagionale. Lo spagolo della Ducati Pramac firma il giro più veloce nella qualifica del Qatar, andando a precedere Enea Bastianini e confermandosi tra i più veloci nella giornata di sabato. Domani vuole confermarsi al comando: “Un'altra pole. Sono molto contento per questo - commenta Martin -. Siamo veloci, almeno sul giro secco. Non sono super fiducioso però, per questo mi vedete pensieroso. Per lottare per la vittoria serve uno step. Per il podio siamo candidati, ma io punto più in alto. Spero di trovare qualcosa che mi aiuti, con il team e con l’elettronica. Sono contento per il team, hanno lavorato un sacco in pre-stagione. Speriamo di fare bene domani“.