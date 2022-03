MotoGp, Marquez: "Faccio fatica in Qatar, ma la prima fila mi rende contento"

DOHA - La stagione di Marc Marquez parte col piede giusto grazie al terzo tempo nella qualifica del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp . Davanti allo spagnolo della Honda si sono piazzati solamente Jorge Martin e Enea Bastianini: “Sono contento di partire in prima fila. Abbiamo cercato il giro di altri, il riferimento era Pecco. Questo aiuta, specialmente in questo circuito dove faccio sempre tanta fatica. Nelle PL4 però, da solo, avevo un buon passo, anche con gomma usata. Questa è la cosa più importante. Domani la gara sarà di gruppo, credo. La Suzuki faceva paura, ma dobbiamo capire cosa è successo in PL4. Non andavano forti come prima. Anche il vento è cambiato e questo rende diversi i setup. Sono contento della posizione, ma la gara è domani“, ha spiegato.

Le parole di Marc

Il feeling di Marquez con la pista di Losail non è mai stato idilliaco: "Se guido nel mio modo naturale in Qatar non funziona, in FP4 abbiamo fatto un cambio e mi sentivo comodo ma non siamo i più veloci in pista – racconta lo spagnolo a Sky Sport -. Vediamo domani, siamo alla prima gara e bisogna spingere. Siamo meglio di quanto ci aspettassimo, dobbiamo capire cosa succede su 22 giri in fila”.