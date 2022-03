MotoGp, Bastianini: "Dedico la vittoria a Gresini, dobbiamo onorarlo"

DOHA - Enea Bastianini si regala un successo storico in Qatar, teatro della prima tappa della MotoGp. Il pilota riminese ha trionfato a Losail davanti a Binder e Pol Espargaro, facendo una dedica speciale a colui che ha creato il team: “Provo emozioni incredibili al momento, ho spinto sin dalla partenza, ma la cosa più importante era risparmiare le gomme - commenta -. Alla fine Pol (Espargaro, ndr) mi era molto vicino e lì ho capito che potevo vincere la gara. Ma è difficile per me parlarne adesso. Voglio dedicare questo successo a Fausto Gresini perché ha spinto tanto dal cielo. E’ fantastico per tutto il team, abbiamo pianto tutti assieme e sono contento anche per la mia famiglia”.