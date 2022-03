Motomondiale: l'Italia fa tripletta in Qatar, i precedenti

ROMA - Pronti via ed è subito tripletta italiana nel Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale, che ha visto trionfare Enea Bastianini in MotoGp, Celestino Vietti in Moto2 e Andrea Migno in Moto3. Diversi i precedenti in cui il gradino più alto del podio nelle tre categorie ha visto sempre un italiano. L'ultima volta risale al Gran Premio di San Marino del 2018, quando in classe regina trionfò Andrea Dovizioso su Ducati. Sul circuito di Misano Adriatico, a imporsi in Moto2 fu Pecco Bagnaia, ora tra i candidati alla vittoria in classe regina prioprio con la scuderia di Borgo Panigale, mentre in Moto3 vinse Lorenzo Dalla Porta.