MotoGp, niente lesioni o fratture: sollievo per Martin

ROMA - Allarme rientrato per Jorge Martin. Lo spagnolo della Pramac Racing, come riportato da "Motorsport.com", ha svolto gli esami medici, che infatti non hanno rilevato lesioni o fratture dopo la caduta che ha coinvolto anche la Desmosedici di Francesco Bagnaia. Già nei minuti immediatamente successivi alla gara, l'ex rookie aveva tranquillizzato tutti di stare bene e di avvertire sono un po' di dolore dopo aver spinto con la mano la Ducati dell'italiano, entrato nella traiettoria di Martin. Il classe 1998 può dunque preparare la prossima tappa della MotoGp, nella nuova pista di Mandalika.