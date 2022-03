Sofuoglu: "La Yamaha vuole Razgatlioglu per un futuro in MotoGp"

ROMA - " Il contratto di Razgatlioglu con la Yamaha è fino al 2023 . C'era un progetto solo destinato alla Superbike all'inizio, ma ora lo vorrebbero in MotoGp . Perciò si stanno organizzando i test". Solo le parole dell'agente di Toprak Razgatlioglu, Kenan Sofuoglu , che ai microfoni di "Motorsport" ha parlato così del futuro del suo assistito. Si parla infatti da tempo di un possibile approdo del campione del mondo WorldSBK in MotoGp , ma le parole del manager di Fabio Quartararo e il flop della Yamaha al Gran Premio del Qatar stanno rendendo probabile questo cambio di categoria.

Le parole di Sofoglu

I paletti di Sofuoglu però sono chiari: "Ci hanno fatto un’offerta per il team cliente, ma non siamo interessati". Parole confermate qualche tempo fa dallo stesso manager turco. O la M1 o niente, insomma. Con il manager del pilota turco della Yamaha che suggerisce persino una soluzione contrattuale alla casa di Iwata: "Si può scegliere dove competere. Il biennale può essere speso sia nel team ufficiale Superbike che nella scuderia factory in MotoGp. Penso che il prossimo anno vedremo Razgatlioglu in classe regina. Ci credo davvero". La WorldSBK 2022 può dunque essere un crocevia per il pilota turco, che deve convincere i dirigenti Yamaha di meritare una sella nel massimo campionato a due ruote.