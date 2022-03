MotoGp, Dovizioso: "A Mandalika sarà una Gran Premio strano"

ROMA - Andrea Dovizioso e Darryn Binder puntano l' Indonesia e il secondo Gran Premio del Motomondiale. La nuova pista di Mandalika ha suscitato qualche malcontento durante i test per la tenuta del suo manto stradale, cosa che emerge nella parole del veterano di Forlimpopoli: "Dopo il primo round non facile in Qatar, puntiamo davvero a fare meglio nel Gran Premio di Indonesia . Cercheremo di evitare gli errori commessi nella prima tappa. Il Mandalika Circuit è una pista nuova per tutti: ci sarà un nuovo asfalto e una nuova gomma rispetto ai test. Quindi sarà una gara strana ".

Le parole di Razali

Anche il rookie Darryn Binder, dopo qualche scintilla con Gardner in Qatar, è concentrato sul prossimo appuntamento della MotoGp. "Mi sono sicuramente divertito nei test. Sono super contento di come sono andate le cose in Qatar, il che mi rende ancora più motivato e cercherò solo di riprendere da dove avevo interrotto. Ho imparato molto e cercherò di fare un buon weekend a Mandalika. Spero che le condizioni della pista siano migliori rispetto ai test". Anche il fondatore del team, Razlan Razali è entusiasta: "Si torna a correre in Indonesia Dopo 25 anni. Lì l'amore per la MotoGp è gigantesco e penso che con l'asfalto nuovo ripartire da zero. Sarà sicuramente emozionante correre lì".