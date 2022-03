MotoGp, Quartararo: "Avere la moto migliore è prioritario"

ROMA - Questo avvio di stagione con la sua Yamaha non ha certamente soddisfatto Fabio Quartararo . Il campione del mondo della MotoGp 2021, ha raccolto solo 7 punti nel Gran Premio del Qatar e neanche i test invernali hanno dato l'idea di una M1 all'altezza delle concorrenti, in questo momento. Così, l'entourage del francese ha iniziato a mandare messaggi alla casa di Iwata , sollecitata ad intervenire sulla moto. Questa volta, però, è proprio Quartararo - le cui parole sono riportare da "AS" - a rivolgersi alla Yamaha: " La priorità è ottenere la miglior moto ".

L'insoddisfazione di Quartararo

Una volontà, questa di Quartararo, sicuramente compatibile con l'essere pilota, per il quale la ricerca dellla moto migliore è incessante. Ma fa effetto sentire queste parole dal campione del mondo in carica con una delle scuderie più blasonate del Motomondiale. "Questa è la cosa più importante per il futuro: voglio vincere. Non sono un ingegnere - continua Quartararo -, so solo che continuerò a dare il massimo qualunque sia la posizione per la quale lotto". Il nizzardo può subito riscattarsi nel Gran Premio d'Indonesia, dove il nuovo asfalto giocherà un ruolo preponderante.