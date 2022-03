MotoGp, Marquez: "Possiamo dare spettacolo a Mandalika"

ROMA - Marc Marquez punta il Gran Premio d'Indonesia dopo aver dato segnali di ripresa in Qatar. Il Motomondiale torna a Mandalika dopo 25 anni e l'otto volte campione del mondo della Honda a tal proposito ha detto: "Ci sono stati miglioramenti in Qatar e c'è del potenziale. Sono davvero felice di tornare a Mandalika, è fantastico poter vedere tutti i nostri fan indonesiani e possiamo mettere su un grande spettacolo per loro dopo questi lunghi anni. Un altro weekend rappresenta per noi un'altra possibilità per capire di più la moto e lottare per il vertice. Però siamo solo all'inizio e continuiamo a spingere".