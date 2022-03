MotoGp, Bastianini: "Voglio il Mondiale, ma l'obiettivo è la top 5"

ROMA - Il Gran Premio del Qatar ha segnato la sua prima vittoria in MotoGp e ora Enea Bastianini punta alla tappa Indonesia, che potrebbe vederlo ancora protagonista. Questa mattina i piloti hanno risposto alle domande della stampa e dei tifosi in conferenza stampa e il primo a farlo è stato proprio l'italiano della Gresini Racing. "È stato fantastico vincere la prima gara in Qatar. Non so se posso lottare per il titolo, è difficile. Ho vinto in Moto2 nel 2020 e il mio obiettivo è vincere anche qui. Non ho molta esperienza, ma in Qatar ho gestito bene la gara. La pista di Mandalika è nuova, diversa rispetto ai test, e quindi siamo allo stesso livello. L'obiettivo è arrivare tra i primi 5".