MotoGp, Marquez: "A Mandalika voglio di più, inizio a capire questa moto"

ROMA - Marc Marquez vuole esserci per il mondiale, ma per farlo deve trovare continuità nei risultati . Dopo il quinto posto nel primo Gran Premio della stagione, in Qatar , a Mandalika questo weekend, lo spagnolo di Cervera vuole però ambire a qualcosa in più e lo ha detto nella conferenza stampa dedicata ai piloti prima del Gran Premio d'Indonesia : "Non ho ancora capito bene qual è il limite di questa moto e del mio fisico. Ma questa è una buona base su cui costruire qualche vittoria. Io però voglio di più . Ho capito bene la moto, di base va molto bene, ma ho capito dove poterla migliorare ulteriormente".

Le parole di Marquez

Ci sarà un intero paese a fare il tifo, per un appuntamento che si aspettava da 25 anni. E anche Marc Marquez sottolinea come la spinta degli indonesiani sia stata sin da sùbito molto forte: "Nel 2014 avevo già incontrato i tifosi indonesiani. Sono speciali, qui ognuno ha una moto e ognuno ha una passione unica per il nostro sport". Per quanto riguarda il nuovo asfalto, lo spagnolo della Honda ha detto: "Vedremo come i cantieri hanno migliorato la pista, ma nei test sono stato veloce e in generale mi trovo a mio agio sui circuiti nuovi". Infine, Marquez spegne definitivamente i pregiudizi sui piloti: "Siamo atleti come tutti. In MotoGp se vuoi essere veloce devi mantenerti in perfetta forma. Dieta e lavoro in palestra per noi sono cruciali, esattamente come per ogni sportivo".