MotoGp, la maledizione di Razali: "Augurai a Rossi di non vincere più"

ROMA - Razlan Razali e Valentino Rossi non sono mai andati molto d'accordo . A "MotoGp Unlimited", serie di "Prime Video" che svela i dietro le quinte della MotoGp il manager malese racconta quanto accaduto. Tutto parte nel 2005, quando Razali aveva cioè 31 anni: "Ero un suo grande ammiratore all'epoca. Lui si era recato in Malesia per dei test invernali e con il taccuino in mano gli ho chiesto di firmarmi un autografo. Lui mi è passato davanti, senza dire niente . Davvero, non ci ha manco pensato due volte". Allora Valentino Rossi era da poco passato alla Yamaha e aveva già vinto un mondiale con la casa di Iwata in MotoGp .

Razali e il karma

Un dettaglio non da poco. Sì, perché l'attuale team manager della Yamaha RNF WithU ha reagito in questo modo: "Ho pensato - racconta Razali -: 'Vieni nel mio paese e mi fai questo? Non vincerai mai più un campionato'". Una vera e propria maledizione, che però non ha sortito - fortunatamente per Valentino Rossi - gli effetti sperati. Il destino dei due si è anche incrociato di recente, quando Rossi correva cioè per la Yamaha Petronas, sempre con Razali come team manager. "Alla luce di quanto accaduto non l'ho più supportato. Fino a che, un giorno, non si è presentata la possibilità di ingaggiarlo come pilota. E così funziona il karma", ha scherzato il team manager.