MotoGp, Gp Indonesia: Pol Espargaro comanda le libere 1

ROMA - E' di Pol Espargaro il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio d'Indonesia , valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota spagnolo, sul circuito di Mandalika, stampa il crono di 1:33.499 precedendo Miguel Oliveira e l'altra Honda di Marc Marquez . Quarto posto per la Yamaha di Franco Morbidelli davanti a Johann Zarco , primo tra i piloti ducati in classifica tempi, e Aleix Espargaro , che totalizza il sesto tempo.

Gli altri tempi

Settimo Brad Binder davanti al vincitore della tappa in Qatar Enea Bastianini e alla Ducati di Pecco Bagnaia, che va in cerca di riscatto dopo la caduta di due settimane fa a Losail. Chiude la top ten Joan Mir davanti a Jack Miller, mentre Andrea Dovizioso è dodicesimo. Sedicesimo posto per il campione in carica Fabio Quartararo.