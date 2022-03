MotoGp, Gp Indonesia: Quartararo comanda le libere 2

ROMA - E' di Fabio Quartararo il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Indonesia, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese della Yamaha, campione in carica della classe regina, firma il crono di 1:31.608 e precede il compagno di squadra Franco Morbidelli sul circuito di Mandalika. Subito dietro le due Ducati del team Pramac con in sella Johann Zarco, terzo e Jorge Martin, quarto. Seguono altre due Ducati, quelle di Enea Bastianini e Jack Miller, con il quinto e sesto tempo.