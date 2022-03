MotoGp, Quartararo: "Sensazioni molto diverse rispetto al Qatar"

ROMA - La Yamaha si prende la sessione di prove libere 2 del Gran Premio dell'Indonesia. Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, e Franco Morbidelli: una doppietta per scacciare il deludente Gp del Qatar. "È completamente diverso ora. Questa pista ha più grip e di questo sono molto contento, perché non sapevamo com'era l'asfalto nuovo. Netto miglioramento nelle libere 2, ma dobbiamo lavorare sul passo. Nelle libere 1 giravo in gomma dura ed è stato un disastro, ma siamo ripartiti con un setting diverso. Ma non mi aspettavo di essere in testa. Dobbiamo ancora scegliere la mescola in gara, abbiamo un buon potenziale, ma preferisco essere prudente per ora", ha detto il francese iridato.