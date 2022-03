MotoGp, Bagnaia: "Peccato per le due bandiere gialle. Pioggia inaspettata"

ROMA - Avvio ancora stentato quello della Ducati per questo Gran Premio d'Indonesia. Dopo i zero punti in Qatar, la scuderia di Borgo Panigale può però sorridere - anche se in modo appena accennato - con le prove libere di questa mattina. Con un imprevisto meteorologico che ha vanificato il lavoro di Pecco Bagnaia: "A volte va così. Sono nervoso perché due bandiere gialle mi hanno tolto la continuità: la pioggia è arrivata inaspettata Ma è positivo il fatto che per la prima volta dall'anno scorso sono rimasto a lungo in testa anche con le gomme usate". Ma, aggiunge il pilota italiano, "modificare molto la moto mi impedisce di trovare il feeling".