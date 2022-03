MotoGp, Marquez primo nelle FP3 in Indonesia ma andrà in Q1 come Bagnaia

ROMA - Marc Marquez fa registrare il miglior crono al termine della terza sessione di prove libere valido per il Gran Premio di Indonesia di MotoGp. Con il circuito di Mandalika che si fa via via più asciutto dopo la pioggia delle scorse ore, lo spagnolo della Honda chiude la sessione in 1:34.067, precedendo di 183 millesimi Francesco Bagnaia. Tempi che quindi non bastano per migliorare i tempi delle scorse sessioni e quindi per qualificarsi direttamente al Q2: i due dovranno passare per il Q1. Buone prove per i due piloti del VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi e Luca Marini, rispettivamente terzo e quarto, i quali dovranno passare comunque dal Q1 così come Joan Mir, altro "big" che dovrà guadagnarsi l'accesso tra i migliori 12.