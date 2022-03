MotoGp, Martin: "Uno dei giri più difficili di sempre, ero al limite"

ROMA - Dopo la pole position in Qatar, Jorge Martin si è confermato al top anche nel Gp di Indonesia , secondo appuntamento del mondiale MotoGp, dove scatterà dalla seconda casella. Un giro velocissimo nel finale che gli ha permesso di recuperare diverse posizioni e mettersi alle spalle di Fabio Quartararo . "Qui è importante la qualifica, è difficile superare in gara, il passo gara è simile tra tutti", ha spiegato lo spagnolo. "Ho raccolto un’altra prima fila, stasera devo concentrarmi per trovare qualche decimo perché sono al limite. Questo è stato uno dei giri più difficili di sempre, anche se ho perso qualcosa e quindi penso di avere un margine di due decimi. Ma sono davanti, e questo era l’obiettivo perché sarà difficile sorpassare".

"Non mi aspetto problemi in partenza"

Martin si è confermato uno specialista delle qualifiche, e questa volta dovrà cercare di non sprecare tutto come in Qatar, dove a causa di un errore nel rilascio della frizione, aveva perso diverse posizioni al via. A riguardo, il pilota spagnolo ha assicurato: "Abbiamo fatto un bel lavoro, ho fiducia per domani, mi sento bene con la media per il finale di gara, dove si fa differenza. Le prove di partenza qui sono andate bene quindi non mi aspetto problemi, dobbiamo provare a superare subito Quartararo".