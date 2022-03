MotoGp, Zarco ringrazia Bastianini: "Mi ha aiutato nel time attack"

ROMA - Le qualifiche del Gp di Indonesia di MotoGp hanno visto un Fabio Quartararo in grande spolvero: il campione in carica si è infatti preso la pole position, precedendo Jorge Martin e Johann Zarco. Il pilota francese della Ducati Pramac mancava da un po' dalle prime tre posizioni alla partenza, e alla fine della sessione ha commentato: "Non posso non essere contento, è da un po’ che non ero in prima fila, e fa benissimo. Abbiamo lavorato bene sul passo gara, non eravamo forti sul time attack e avere Bastianini è stato importante. Stiamo cercando di trovare un buon passo, se riesco a trovarlo ho buone possibilità per la gara".