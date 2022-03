MotoGp: Quartararo leader del warm-up in Indonesia, caduta per Marquez

ROMA - Fabio Quartararo si conferma in gran forma e fa segnare il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio dell'Indonesia 2022. Il campione del mondo in carica ha girato nel suo giro più veloce in 1:32.001, precedendo Maverick Vinales e Miguel Oliveira. Per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è Enea Bastianini, settimo a poco più di sette decimi. In Top 10 anche il rookie Marco Bezzecchi, nono. Da segnalare infine la caduta di Marc Marquez, vittima di un brutto incidente. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Honda ed è finito nuovamente a terra dopo le due scivolate in qualifica. A scopo precauzionale, è stato portato in ospedale per accertamenti.