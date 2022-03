MotoGP, Marquez salta il GP dell'Indonesia: lo spagnolo è stato dichiarato unfit

ROMA – Il Gran Premio dell’Indonesia, secondo appuntamento stagionale della MotoGP, non vedrà sulla griglia di partenza Marc Marquez. Il pilota iberico è stato infatti dichiarato unfit dai medici in seguito ad una spaventosa caduta in occasione del warm-up. Finito per terra in due occasioni già ieri in qualifica, nella mattinata odierna il sei volte campione del mondo è stato sbalzato dalla sua moto dopo un high side. Fortunatamente non ha mai perso coscienza, anzi si è rialzato sulle sue gambe, tuttavia i medici lo hanno ritenuto ‘unfit’ per scendere in pista.