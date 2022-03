MotoGp, Bagnaia: "Serve una svolta immediata, la Ducati è altro"

ROMA - Il Gran Premio d'Indonesia è stato privo di soddisfazioni per Pecco Bagnaia. L'alfiere della Ducati si è piazzato quindicesimo nella seconda gara del Motomondiale, dopo il ritiro in Qatar. Ora la vetta della classifica piloti dista 29 punti e Bagnaia racconta così il suo avvio nel Motomondiale ai microfoni di "Sky Sport": " C'è bisogno di svoltare in fretta . Il nostro potenziale è ben altro. L'equilibrio nella prima fase c'è sempre, ma speriamo di ritornare competitivi sin dal Gp d'Argentina (3 aprile, ndr). Cerchiamo di partire da lì e andare punto e a capo. Con i se e con i ma non si ottiene mai nulla".

Dalle certezze ai dubbi

La delusione di Bagnaia è ancora più cocente dopo le qualifiche. "Nel warm-up ero veloce ed ero pronto per fare una gara buona e ieri in Q2 ero casco rosso, ma in curva 11 ho dovuto abortire il giro. Il bagnato era uno dei nostri punti di forza, ma il feeling con l'anteriore oggi è stato pari a zero", continua Bagnaia, che al via della MotoGp era uno dei favoriti. Ora i deludenti risultati della Ducati stanno rimettendo tutto in discussione e l'italiano è consapevole di questo calo di fiducia: "Nel pre-season abbiamo perso i nostri punti fermi, anche inconsciamente. Ora invece ci sono grandi punti di domanda", ha detto, concludendo, il classe 1997.