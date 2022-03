MotoGp, Dovizioso: "Il quadro non si accendeva, sono deluso"

ROMA - Il Gran Premio di Mandalika ha avuto un epilogo amaro per Andrea Dovizioso. Un fine settimana da mettere sùbito in soffitta questo per l'italiano che - dopo appena sei giri - ha riscontrato problemi tecnici sulla sua Yamaha, che lo hanno costretto al ritiro: "Sono deluso. Quando ho acceso la moto il quadro elettrico non funzionava. Poi non riuscivo a vedere o sentire nulla, stavo guidando a vista. Però mi sentivo abbastanza bene la maneggevolezza e l'aderenza della moto, anche se fin dal primo giro stavo lottando con la presa sinistra sul manubrio, perché si girava e quindi non potevo sterzare in modo normale. Avrei potuto fare di meglio e Quartararo (secondo a Mandalika, ndr) lo ha dimostrato".