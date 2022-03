MotoGp: ancora diplopia per Marc Marquez dopo la caduta a Mandalika

ROMA - Per Marc Marquez è davvero un incubo senza fine. L'esito degli ultimi esami svolti dal pilota di Cervera dopo la caduta nel warm-up del Gran Premio d'Indonesia ha infatti evidenziato un ritorno della diplopia, il disturbo di visione doppia che lo aveva costretto a saltare il finale della stagione 2021 di MotoGp. A comunicarlo è stata la Honda con una nota. "Durante il viaggio di ritorno in Spagna, Marc Marquez ha iniziato a provare disagi alla vista e lunedì, al suo arrivo a Barcellona, ??ha avuto una visita di emergenza all'Hospital Clínic de Barcelona con il suo oculista di fiducia, il dottor Sánchez Dalmau, che dopo un esame ha confermato una ricaduta nella diplopia che il pilota ha subito lo scorso novembre - si legge nella nota della Honda -. Il pilota spagnolo questa mattina ha visitato la sua équipe medica, guidata dal dottor Samuel Antuna, all'ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove Marquez si è sottoposto a una visita medica generale per valutare tutti i danni causati dall'incidente e una risonanza magnetica cerebrale. Questo ha riconfermato che non ha riportato altre ferite".