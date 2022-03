MotoGp, Lorenzo: "Solo la Honda sta disarcionando i suoi piloti"

Paura per Espargaro

Non solo Marquez, sì perché in queste prime uscite della stagione abbiamo anche visto Pol Espargaro effettuare correzioni per evitare gli "high side", ossia quei violenti sussulti che potrebbero rivelarsi pericolosi una volta superata una certa soglia di velocità. Ed è proprio quello che è successo al pilota di Cervera nel warm up del Gran Premio d'Indonesia. Alla Honda ora non resta che prendere di petto la situazione e cercare una soluzione sia per salvare la stagione dal punto di vista sportivo ma innanzitutto per garantire ai propri piloti un pacchetto sicuro e affidabile in questa MotoGp.