MotoGp: aperta la prevendita dei biglietti per il Gran Premio d'Italia al Mugello

ROMA - E' stata avviata quest'oggi la prevendita per il Gran Premio d'Italia di MotoGp . L'appuntamento al Mugello è previsto il prossimo 29 maggio, con i primi tagliandi che riguardano le tribune, scontate per il 10% fino al 17 aprile. Al momento, non è prevista la capienza al 100% dell'impianto causa Covid. Lo stato d'emergenza sanitaria però scadrà in Italia il prossimo 31 marzo e quindi c'è fiducia che ci si possa spingere anche oltre le tribune, aprendo i biglietti anche al prato.

Senza Rossi

I posti disponibili finora sono infatti: Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi, Tribuna 58. Il Gran Premio d'Italia è stato per anni il fortino di Valentino Rossi e la sua "marea gialla", che ci si immagina possa comunque accorrere al circuito per sostenere la scuderia del Dottore la VR46 Racing Team, che in pista schiera Marco Bezzecchi e Luca Marini. Anche se però ora il nove volte iridato ha appeso il casco al chiodo per la MotoGp, il Mugello resta un appuntamento fisso sia per gli appassionati del Motomondiale che per famiglie e giovani.