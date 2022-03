MotoGp, in Spagna lanciano l'allarme: Marquez rischia la carriera

ROMA - La carriera di Marc Marquez è in pericolo. Lo afferma lo specialista in oftalmologia, Javier Coloma, intervistato dall'emittente spagnola "Cadena SER", dopo il ripresentarsi della diplopia per l'otto volte campione del mondo, Marc Marquez, dopo la spaventosa caduta nel warm-up del Gran Premio d'Indonesia. "Le vicende scorse e questa ci hanno dimostrato che il nervo è danneggiato. Anche se ha recuperato, la guarigione non è stata completa. Ogni volta che ci sarà un trauma o un’infiammazione, succederà di nuovo. La carriera di Marquez è in pericolo, perché con la diplopia non si può guidare. A questi livelli, ancora meno", ha infatti affermato lo specialista.