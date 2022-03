MotoGp, Lorenzo: "La vittoria di Rossi serviva alla Yamaha per i media"

ROMA - Valentino Rossi ha avuto tanti rivali iconici nel corso della sua ventennale carriera, ma quella con Jorge Lorenzo forse è stata quella che ha emozionato di più. Con lo spagnolo in pista, infatti, il numero 46 si esaltava e i duelli erano all'ultimo respiro, come quello in Catalogna nel 2009, quando Rossi superò lo spagnolo all'ultima staccata. " Mi ha umiliato in quella curva . Ero inesperto - racconta Lorenzo a "DAZN" - e lui ha approfittato di uno spazio lasciato vuoto. Se avessi vinto lì avrei lottato con lui fino alla fine per il titolo". Lorenzo lamenta però un atteggiamento della Yamaha, sbilanciata - a suo dire - nel sostenere Rossi: "Io giocavo le mie carte, ma questo al team non andava bene perché volevano la vittoria di Rossi per questioni mediatiche ".

Su Quartararo

Il passato però non ha influito sul rapporto che si è ora instaurato tra i due. Rossi ha invitato Lorenzo alla "100km dei Campioni" nel suo ranch e il cinque volte campione del mondo ha accettato, trascorrendo una giornata all'insegna del divertimento. Ora che entrambi si sono ritirati dalla MotoGp, il testimone è pronto per essere raccolto da una nuova generazione di piloti che già ha iniziato a farsi strada. In particolare, Lorenzo si rivede molto in Fabio Quartararo, campione del mondo in carica: "In frenata è più aggressivo di me, la moto si muove con lui. In pista entrambi apriamo molto presto il gas all'uscita delle curve. Inoltre, io ho vinto il Mondiale a 23 anni, esattamente come ha fatto lui".