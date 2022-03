MotoGp. i piloti con più vittorie sui nuovi tracciati, Marquez in testa

ROMA - Miguel Oliveira ha portato a due le sue vittorie su Gran Premi inediti con la conquista nel Gran Premio d'Indonesia . Il primo trionfo del portoghese lo si registra a Portimao, quando vinse nel 2020, quando la MotoGp sbarcò per la prima volta su quella pista. Due successi che evidenziano le capacità d'adattamento del pilota di Almada, che ora punta a Marc Marquez, che invece di vittorie su asfalti inediti ne ha collezionate tre ( Gp Stati Uniti 2013, Gp Argentina 2014 e Gp Thailandia 2018 ). E Oliveira avrà l'occasione di agganciare Marquez il prossimo 10 luglio, quando in Finlandia si apriranno per la prima volta le porte del circuito KimyRing.

I precedenti su piste nuove e ritorni

Ormai diventato un classico della MotoGp, il Gp del Qatar ha esordito nel 2004, con Sete Gibernau sulla Honda a tagliare per primo la linea del traguardo. In Cina il paddock è approdato invece nel 2005, quando a Shanghai a vincere la gara inaugurale è stato Valentino Rossi, con Marco Melandri primo del Gran Premio di Turchia poche tappe più avanti. Ancora Rossi poi a trionfare all'Indianapolis Motor Speedway, con Stoner che però inaugurò Aragon nel 2010. Sei anni più tardi è stata la volta dell Red Bull Ring, in Austria, con Andrea Iannone a rivendicare la vittoria. Indimenticabile nel 2004 invece il tripudio a Suzuka del giapponese Makoto Tamada della Honda, con il circuito che per la prima volta sperimentava i 500cc. Mentre, per il gran ritorno di Silverstone nel calendario, fu Jorge Lorenzo a trionfare con la sua Yamaha nel 2010.