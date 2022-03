Superbike, Razgatlioglu: "Pronti per iniziare, lavoro fantastico del team"

Le parole di Locatelli

Al fianco di Razgatlioglu ci sarà ancora Andrea Locatelli, che l'anno scorso è arrivato quarto in classifica piloti WorldSBK. Un risultato che fa ben sperare l'italiano, che si pone obiettivi ambiziosi per questo 2022: "Sono davvero felice di correre di nuovo. Sto per iniziare la mia seconda stagione in Superbike e le aspettative si alzano: per rispettarle potrò contare sull’esperienza maturata l’anno scorso, cercando di migliorare in ogni sessione e di lottare per il podio in ogni gara. La moto di quest'anno è molto intrigante e so per certo che le migliorie tecniche apportate saranno determinanti".