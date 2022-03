MotoGp, Bradl su Marquez: "Situazione difficile, non so se tornerà"

ROMA - Nuovamente alle prese con l'incubo diplopia Marc Marquez , che dopo la brutta caduta a Mandalika è tornato a fare i conti con questo problema. Lo spagnolo ha provato a guardare al futuro con ottimismo, come si evince dal messaggio postato sui social , ma purtroppo la situazione non appare particolarmente confortante. L'aspetto peggiore è che non c'è una data per il suo ritorno in pista, pertanto la Honda, a malincuore, si è già mossa per trovare un pilota che lo sostituisca nei prossimi Gran Premi. Tra i nomi sondati spicca quello di Stefan Bradl, collaudatore tedesco che ha rilasciato un'intervista a Speedweek.

Il pensiero di Bradl

" E' una situazione difficile, non si sa quando tornerà. La diplopia può essere curata in cinque giorni o in un anno. Sono davvero dispiaciuto per Marc, non so dire se riuscirà a tornare". Queste le parole di Bradl, che senza giri di parole sottolinea la gravità, almeno sulla carta, del problema del pluri campione del mondo. "Sostituire Marquez non è un'ipotesi irragionevole; se dovessero chiamarmi mi farò trovare pronto" ha poi aggiunto il tedeso, che può vantare una grande esperienza in MotoGp, ma al massimo un settimo posto nella classifica generale.