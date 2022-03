MotoGP, Miller e la fidanzata annunciano la volontà di sposarsi

ROMA - Il pilota della Ducati Jack Miller ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. L'annuncio è arrivato, come di consueto, sui rispettivi profili social. Prima, Miller, con la sua solita ironia, ha pubblicato un post in cui i due sono ritratti sulle spiagge di Miami, dove si trovano per qualche giorno di riposo prima dell'impegno in Argentina per il terzo round del mondiale di MotoGP. "Ho messo a terra il ginocchio in un modo diverso, oggi. Questa volta è stato decisamente molto più pauroso, ma sono così fortunato ad averti. Ti amo e non vedo l’ora di passare le nostre vite assieme", la didascalia.